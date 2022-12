“Y no solo es creer en el equipo del que se es hincha sino que eso se traslade en todo en la vida, creer en uno mismo, creer que cuando se obra bien y se trabaja de buena manera las cosas suceden, la vida te recompensa, y ese es el mensaje sigamos creyendo y disfrutemos esta fiesta que es una final”, avanzó.

El técnico David González estuvo muy reflexivo en la rueda de prensa que dio en Pasto, tras la clasificación del Independiente Medellín a la final de la Liga Betplay-2. González, quien siempre se ha caracterizado por su seriedad y aplomo, fue claro: “la alegría es inmensa, de pronto mi cara a veces no demuestra mucho, pero estoy feliz, por el grupo y la hinchada del DIM”.

Sobre su estilo y lo que ha querido implantar en el DIM, David enfatizó en que “el cambio cuesta mucho”. “Cuando uno está acostumbrado a algo, crecemos en una sociedad donde somos demasiados rígidos y acá entendimos que hay muchas cosas por cambiar, muchas cosas que se pueden hacer. El mismo grupo se fue reajustando, cuando arrancamos en el inicio del torneo teníamos partidos buenos, pero no conseguíamos los resultados, luego una seguidilla de malos resultados y posteriormente nos encontramos con los dos delanteros algo que fue increíble por más que fuera en contra de quienes creen saber las reglas de todo, les dimos información y herramientas para que en la cancha se reajustaran y aprovecharan el campo que a veces no se sabía utilizar o no se ocupaba bien, así que acá vamos aprendiendo, corrigiendo y creyendo”, dijo.