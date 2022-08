La tensión que se ha generado en la familia roja por los discretos resultados se apaciguó tras la victoria frente a Independiente Santa Fe (2-0), en la octava fecha de la Liga Betplay 2. Sin embargo, la tregua fue efímera, pues el traspié ante Millonarios (0-2) en el partido de ida de la semifinal de la Copa Colombia revivió el malestar de los hinchas, en particular en los 13.253 que se dieron cita en el Atanasio, donde los silbidos reinaron de nuevo.

El exguardameta es consciente de que si no mejoran las cosas su cargo está en juego. “No me siento seguro de mi puesto ni cuando puse la firma en el contrato. Eso es lo que hace que me levante todos los días a trabajar y buscar mejoraría”, manifestó el estratega en conferencia de prensa.