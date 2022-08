Y no es para menos, pues dicha presea, que conquistó en la prueba blanco móvil 50 metros, conocida como tiro al jabalí, se convirtió, el 1° de septiembre de 1972, es decir, hoy hace 50 años, en la primera de Colombia en unos Olímpicos y, de paso, en la motivación y confianza para que el resto de atletas del país entendieran que lograr podio en las máximas justas del deporte no era imposible.

Y eso que llegó sin favoritismos a esos Juegos...

“Indudablemente. Pero el tiro es un deporte de marcas, y puede ser fácil de predecir. Lo comparo con la prueba de 100 metros del atletismo. Si uno sabe que un velocista está corriendo esa prueba en 10,8 o 11 segundos, este no tendrá prácticamente opción de un podio olímpico, pero si está entre 9,75 o 9,90 segundos, sí se sabe que podrá lograr medalla. En el tiro es lo mismo, aunque no me veían como favorito, en el equipo estábamos conscientes de que si me mantenía en los registros que había hecho antes, existía posibilidad de podio. Eso solo lo conocía la familia del tiro en Colombia, pues ante el mundo nosotros no éramos populares”.

¿Entonces en qué eventos previos se dio cuenta que podía hacer la diferencia en Múnich?

“Se hicieron varias pruebas en Cali, Medellín, Montería y Barranquilla. No eran torneos nacionales sino chequeos para sacar a los dos tiradores que iban a ir a Juegos. En esa época el país inscribía a sus atletas a los Juegos, sin una clasificación previa o una marca mínima, aunque cada Federación hacía unas pruebas internas para no ir a hacer el ridículo. Los cupos los ganamos mi hermano mayor Hans Peter (fue top-10 en esos Juegos) y yo ante unos 35 tiradores. Entre ellos se destacaban los vallecaucanos y antioqueños”.

¿Qué anécdota tiene de esos Juegos?

“Se disparaba tres días, dos series de 10 disparos, y en la última jornada, cuando terminé de competir, me acuerdo del grito, atrás en la grada, del locutor Édgar Perea (falleció en 2016). Decía, ‘viva Barranquilla’. Estaba dando a entender que yo ya había asegurado la medalla de plata, pero aún faltaban tiradores por acabar su concurso. De inmediato sacaron a Édgar del polígono. La alegría fue inmensa, se había hecho historia”.

Y eso que el arma con la que disparó ya era bastante vieja...

“La que tenía no correspondía a la modalidad, pues cada una tiene una específica. Entonces mi padre -Ernesto Antonio Bellingrodt- la adaptó. La parte de la culata la hizo artesanalmente y el hierro y todo el mecanismo era obsoleto y no el adecuado para disparar. Pero con mente positiva y convicción salí adelante. Los rivales se sorprendían cuando empecé a sumar puntos. Siempre he dicho que hay que vivir para el deporte, no vivir del deporte. Y si realmente se tiene pasión, se alcanza lo que se desea”.