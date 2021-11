En medio de una gran incertidumbre cerrará esta temporada el futbolista Andrés Ricaurte, quien en 2020 fue transferido al FC Dallas de la MLS, procedente del Independiente Medellín.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el futbolista entregó un parte positivo sobre su adaptación al balompié internacional. Aunque quisiera jugar más, él prefiere sacar lo mejor de cada momento.

“Estoy disfrutando de una nueva cultura, desde la parte deportiva no he tenido mucha participación o por lo menos no tan constante como uno quisiera, pero estoy aprendiendo, todos los días se aprenden cosas, se entrena y se prepara uno para mejorar”, manifestó desde EE. UU.

Ricaurte considera que está en buena forma en lo físico y en lo futbolístico, y eso lo llena de tranquilidad: “Siento que estoy bien, en muy buenas condiciones, gracias a esa dedicación y a ese esfuerzo que hago durante el entrenamiento. Independiente si en la competencia participo o no, disfruto de cada momento”.