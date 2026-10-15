Zinedine Zidane donará un reloj de colección por una buena causa; ¿de qué se trata?

Una pieza de colección para todos aquellos fanáticos del balompié, principalmente los seguidores del fútbol francés o del mismo “Zizou”. Desde su llegada como embajador a la ELA, Zidane siempre ha estado activo en esta clase de recaudaciones, en las cuales se busca el beneficio de las personas que padecen enfermedades raras y por medio de las cuales han podido investigar nuevas herramientas para tratar de mejor manera a las personas con las distintas clases de leucodistrofias.

Zinedine Zidane aumenta su leyenda por fuera de los terrenos de juego. El actual entrenador de la selección de Francia se sumó con un importante detalle con la Asociación Europea contra las Leucodistrofias ( ELA ), entidad de la cual hace parte desde el 2000. El ídolo del fútbol galo es un amante de los relojes, pues lleva más de 3 décadas coleccionando de distintas marcas y modelos, ahora, donará el primero de ellos.

El evento se llevará a cabo el próximo lunes 9 de noviembre en Ginebra, Suiza. Además del objeto donado por el ganador del Balón de Oro 1998, más de 20 casas de relojes se reunirán para subastar sus mejores piezas. La firma suiza Maurice Lacroix sacó una edición única en el mundo del modelo 1975 Master Grand Date Retrograde, el cual se espera sea el reloj que se subaste de forma más costosa en tierras helvéticas.

Todos los beneficios obtenidos se donarán para financiar los distintos proyectos en búsqueda de la erradicación de ELA, principalmente en los niños y jóvenes que posean estas clases de enfermedades. De por sí, el diagnóstico de las enfermedades relacionadas con la ELA se hace a edades tempranas, aunque por el momento es complicado revertirlas y que la vida de esas personas se pueda encaminar al rumbo que llevaban inicialmente.

Aquellas enfermedades poco frecuentes, que han ido apareciendo con los años y que aún no tienen tratamientos desarrollados, serán las apuntadas para financiar su estudio. De la mano de Zidane y otras grandes figuras, se espera que la Asociación Europea contra las Leucodistrofias pueda recaudar un buen dinero.

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