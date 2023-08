Sobre la rotación en la nómina, Amaral explicó que hay un desgaste grande de los jugadores, porque no es fácil jugar cada 72 horas. “Tenemos muchos jugadores desgastados, hay una carga crónica y con riesgo de lesiones, por eso los cambios. No me gusta mucho, pero hay que hacerlo pensando en el futuro. Además, tenemos gente competente para poder jugar y necesitamos cuidar la salud del jugador para que pueda dar un buen rendimiento”.

Ahora, Nacional se prepara para el duelo de este domingo a las 4:00 p.m. en El Campín, frente a Millonarios, equipo con el que perdió la final de liga del primer semestre.