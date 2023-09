No fue futbolista profesional por su escaso talento con el balón, tampoco estuvo cerca, solo era uno más de los millones de personas en el mundo que cuando estaban niños sueñan con serlo.

Ese estudio le cambió la perspectiva a Will sobre el balompié y el rumbo de sus sueños también cambiaron de enfoque.

Debido a esta situación, sus progenitores decidieron enviarlo para Inglaterra a estudiar. Allí, el joven Will empezó a tomar pequeños cursos como entrenador, al mismo tiempo en que jugaba con su hermano al Football Manager, un videojuego de las consolas Playstation donde emulas ser un técnico, se crean plantillas, alineas jugadores y cambias la táctica del encuentro para ganar los partidos.

Desde niño, sus padres notaron que Still tenía una pasión desenfrenada por el fútbol. Por esa razón lo llevaron a practicar este deporte a varias escuelas, aunque nunca sobresalía él era feliz y no perdía la esperanza de que su profesión fuera de la mano con este deporte.

Will Still es un belga que nació hace 30 años en Braine-l’Alleud, Bélgica . Actualmente es el estratega más joven en dirigir un club de las 5 mejores ligas de Europa, pese a no tener ningún título como entrenador ni haber sido futbolista profesional, pues su conocimiento lo aprendió en los videojuego.

Se dio cuenta que en el fútbol existen los analistas de video, scouts, preparadores físicos, entrenadores y un universo más allá de los once jugadores que entran al campo.

“Me di cuenta de que no triunfaría como jugador y decidí iniciar mi carrera de entrenador”, señaló en entrevista para The Coaches Voice.

Tenía algo de idea de ser entrenador gracias al videojuego que todos los días disfrutaba por largas horas en su consola. Un entorno en el que siempre fue un ganador, soñando con algún día trasladar ese talento a la vida real, algo inverosímil en ese instante.

Experiencia en Inglaterra

Una vez finalizados sus estudios en Inglaterra, tuvo su primera experiencia desde la raya en la academia del Preston North. No obstante, era algo que no colmaba sus expectativas y en 2014 decidió volver a Bélgica para buscar una oportunidad.

Así que fue a tocar la puerta en varios equipos, pero su pobre curriculum solo tenía unos estudios y un vago paso por un equipo formador. Pero Still nunca se rindió y pese a recibir un no por respuesta, al otro día seguía buscando.

Llegó la oportunidad

Pasó mucho tiempo, la frustración creció y Still estaba a punto de rendirse, pero decidió pedir una oportunidad en el Sint-Truiden, elenco de la segunda división belga: “Yo había jugado con ellos en la cantera y era el último club de mi lista, porque no quería volver a un sitio donde ya había estado. Pero en ese momento ya quería una oportunidad donde fuera” señaló Still.

Tras llegar hasta la sede principal a pedir esa oportunidad, la secretaria llamó al entrenador del primer equipo, el español Yanick Ferreira.

“Yanick me preguntó que si yo podía grabar y recortar un video y yo le respondí que sí. ‘Nuestro primer rival en Liga juega mañana, ve a verlos, grábalo, edítalo y dame tu opinión dentro de dos días’, me contestó”, esa fue la primera vez que alguien al menos le ponía a prueba sus habilidades. Siempre recibía un rotundo no, pero esa obstinación por conseguir su objetivo llamó la atención de Ferreira.

Así que fue a hacerlo. Aunque no sabía exactamente cómo desarrollarlo, tenía tantas ganas de probarse a él mismo de lo que era capaz, que encontró las maneras de conseguirlo.