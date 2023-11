Y agregó: “ Volvía a casa, me pasaba varios días encerrado, sin salir. Bebía casi hasta perder el conocimiento”.

“Cuando tenía una veintena de años, el alcohol me sirvió de vía de escape” a la presión y la fama, admitió en un podcast el excapitán de la selección inglesa de fútbol.

“No quería rodearme de gente, porque a veces te sientes incómodo. A veces tenía la impresión de defraudar a la gente y no sabía cómo afrontar la situación” , añadió Rooney en un podcast lanzado por Rob Burrow, exjugador de rugby y enfermo de ELA.

“Cuando no aceptas ayuda y los consejos de los otros, te puedes encontrar hundido y es lo que me ocurrió durante unos años. Hoy, felizmente, ya no tengo miedo de explicar mis problemas a los otros”, concluyó el exdelantero, dando a entender que lidió con la situación y ya es cosa del pasado.

Ahora Rooney se encuentra dirigiendo al Birmingham City del Football League Championship, segunda división inglesa, donde sueña con conseguir el ascenso a la Premier, esta temporada.