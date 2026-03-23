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Video | Hermoso encuentro de Juan Fernando Quintero con un pequeño hincha en Argentina

El colombiano ingresó a los 77 minutos en el duelo que River Plate ganó como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto de la Liga Argentina.

  • Juan Fernando Quintero ingresó al campo a los 77 minutos y puso el pase gol para el segundo tanto de River Plate en su visita a Estudiantes de Río Cuarto. FOTO TOMADA X@RiverPlate
    Juan Fernando Quintero ingresó al campo a los 77 minutos y puso el pase gol para el segundo tanto de River Plate en su visita a Estudiantes de Río Cuarto. FOTO TOMADA X@RiverPlate
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El antioqueño Juan Fernando Quintero no solo es querido por los hinchas de River Plate, sino que a todos los estadios donde va con la banda recibe el cariño, sobre todo de los niños, que lo buscan para tener una foto, un autógrafo y para demostrarle su admiración le hacen pancartas y mensajes que el colombiano agradece.

Eso le pasó en el duelo que River Plate ganó como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto, tras el juego un pequeño en silla de ruedas lo espero a la salida del estadio y Quintero, antes de abandonar el escenario fue hasta donde el niño para saludarlo.

En redes se ha viralizado un video del encuentro, en el que Quintero se muestra conmovido por el cariño del pequeño, que no puede dar crédito que su ídolo fue a saludarlo.

“Hola amigo ahí lei la carta muchas gracias, en el hotel te damos la camiseta, no hay problema. Amigo un placer, cuídate mucho”, le dijo el colombiano, mientras que los familiares del pequeño le agradecían por el gesto. “Gracias Juanito”, se escucha en el video que fue compartido en redes sociales.

Llega a la Selección en buen momento

Juan Fernando Quintero jugó con River Plate en el duelo que su equipo ganó 0-2 como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 de la Liga Argentina.

Los tantos del cuadro millonario fueron obra de Gonzalo Montiel de penal a los 70 minutos y Maximiliano Salas a los 10 de la reposición, tras habilitación de Quintero.

Quintero, que no fue inicialista, ingresó al partido en el minuto 77, mientras que Kevin Castaño lo hizo a los 87, para los minutos finales del compromiso que River ganó en su visita.

Quintero llega a la Selección con un acumulado de 184 minutos en los últimos cinco juegos ante Estudiantes Río Cuarto (15’), Sarmiento (29’), Huracán (23’), Vélez Sarsfield (27’) y por Copa Argentina ante Ciudad Bolívar (90’).

De esta manera, Quintero y Castaño tuvieron minutos antes de viajar a Estados Unidos para concentrarse con la Selección Colombia para los duelos amistosos ante Croacia y Francia, para los días 26 y 29 de marzo.

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