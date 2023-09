Argentina es uno de los países que despierta más pasiones cuando se trata de fútbol. Este deporte en suelo gaucho se convierte casi que en una segunda religión. Por esta razón, el título conseguido por la Albiceleste en suelo qatarí aún no se ha parado de celebrar, pese a que ya va casi un año de aquella hazaña conseguida el pasado 20 de diciembre de 2022.

“Cuando perdimos contra Arabia estaba muy eufórico. No sabía qué hacer y tenía que enfocar en algún lado esa fuerza. Entonces agarré mi bandera, la até a un palo de escoba con una cinta en cada punta y salí a la calle a sacar toda esa energía que tenía. Era el único en la calle y todos me miraban como bicho raro, ja. Pero quería darle fuerza a la gente en ese momento complicado post derrota”, añadió.

Desde ese día y hasta el sol de hoy, este argentino ha continuado con el festejo y ya lleva 300 días. Nunca ha parado, ni en vacaciones. “Cuando me fui de vacaciones no paré. Me llevé la bandera y todas las ganas de alentar. Fui a Santa Teresita y salí a agitar los trapos a la playa. Yo siempre supe lo que quería transmitir”, ha dicho.