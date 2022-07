Cada vez más los técnicos nacionales son valorados afuera, mientras acá los tildan de desactualizados. Un ejemplo claro es el de Luis Fernando Suárez, quien será el único representante colombiano en Qatar, dirigiendo a Costa Rica.

La experiencia de Maturana

Aunque en su proceso los incas terminaron octavos y no lograron el objetivo, Francisco Maturana contaba con el apoyo de un sector de la dirigencia y del entonces presidente de ese país, Alberto Fujimori.

El estratega nacional dijo que los tiempos han cambiado. “Es muy arriesgado hacer una comparación entre lo que fue mi paso hace 20 años a lo que es hoy Perú”, indicó.

“Yo llegué a Perú tras ganar la Copa Uncaf con Costa Rica y después hubo una ruptura entre los empresarios que me llevaron a Costa Rica y los dirigentes. Ellos se fueron y la Federación no tenía cómo manejar mi salario. Me dieron licencia para que me fuera, pero no a Perú, sino a Paraguay, porque esa selección fue la primera que quería tenerme. Incluso, llegué a un acuerdo e iba a firmar en Miami el contrato, pero en el avión me encontré con alguien muy importante de Perú, y me hizo sentir que mi sensibilidad futbolística pasaba más por ese país”, contó Pacho.

Inmediatamente, Maturana se sintió seducido, además porque en su mente estaban imágenes de jugadores como Héctor Chumpitaz, César Cueto, Guillermo La Rosa, Julio César Uribe, Teófilo Cubillas, José “Chemo” del Solar.

“Eso me sedujo porque el fútbol peruano atrapa e ilusiona. Soñé y me fui a Perú, ya hace dos décadas. Históricamente siempre han tenido muy buenos futbolistas”.

Explica Maturana que si se da lo de algún entrenador colombiano encontrará complicidad.

“Con el jugador peruano es fácil encariñarse. Todavía tengo contacto con los que dirigí, se confiesan hijos adoptivos y uno siente esa reciprocidad. Esa condición humana es una garantía para cualquiera de los técnicos que estén sonando”, concluyó.

Hay otras opciones

El director del diario Líbero de Perú, Carlos Salinas, indicó que por ahora el que más ha sonado de los colombianos es Reinaldo Rueda, pero no hay nada concreto.

“El que suena con posibilidades es Rueda, pero solo como un candidato. Los que tienen más fuerza son Juan Reynoso, un peruano que dirigió en México y fue campeón con Cruz Azul, y el argentino Sebastián Beccacece, que fue asistente de Jorge Sampaoli en Chile y Argentina”.

Según el comunicador, no se ha inclinado la balanza hacia ninguno y tampoco se ha hablado mucho más del tema. “La opción de entrenadores colombianos no se descarta”.

Paradójicamente, siempre que una selección del continente americano se queda sin entrenador, aparecen los cafeteros como posibles candidatos, mientras que en el país los critican y los menosprecian.

.Esta situación no hace más que validar la famosa frase que dicta que nadie es profeta en su tierra.