Sigue la polémica por la salida de Juan Fernando Quintero del Junior; Bolillo y Carlos Antonio Vélez dieron más detalles

Desde que se conoció la noticia de que Juan Fernando Quintero no seguiría en el Junior de Barranquilla , mucho se ha especulado sobre las razones que llevaron al volante paisa para no seguir en el cuadro Tiburón y cumplir con contrato que tenía con el club.

Juan Fernando Quintero publicó el fin de semana en sus redes el siguiente mensaje: “Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema. A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón. Barranquilla me acogió como uno más ... feliz tarde a todos y que disfruten”.

De otro lado, este lunes, el técnico antioqueño habló para los medio y sostuvo que, “la salida de Juanfer se da de la manera en que la voy a decir, cualquier cosa que diga otra persona o si Juanfer dice algo distinto, no es verdad”.

“Hicimos dos partidos amistosos donde Juanfer fue titular, luego del duelo ante Unión Magdalena les dije, muchachos voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien. Le dije Juanfer vas a pasar al otro equipo y Carlos Bacca viene al titular, te voy a llevar de apoco, hace cuatro meses que no juegas y te está costando. Al otro día me llama don Fuad y me dice que qué pasó con Juanfer y me quedé sorprendido”, comentó Bolillo Gómez.

Y concluyó, “nunca tuve discusiones con él, no he tenido problemas con nadie en Junior. No se fue porque Junior no quisiera pagarle, ni por problemas conmigo, con nadie tuvo problemas. Al otro día fue y se despidió de nosotros y ahí paró todo. No hay nada más que decir o agregar, no inventen nada más”.