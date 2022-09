“Va a ser un Mundial especial, primero por la fecha, entre noviembre y diciembre. Además se juega un país musulmán y porque está todo concentrado en pocos kilómetros cuadrados: seis de los ocho estadios están a muy corta distancia. Es todo un desafío, yo estuve en el sorteo y no será fácil. En la primera fase se jugarán 4 partidos en un día, el transporte es maravilloso, pero entran 2.000 personas y se colapsa. Va a ir mucha gente y es un país que, por cultura, no está acostumbrado a manejar manifestaciones públicas. A los mundiales llega un público pasional, a vivir una experiencia efusiva y que va en grupo. Es un país que no está acostumbrado a eso, pero se está preparando”.

Usted fue titular y protagonista de Argentina en el Mundial de Italia 90 ¿Qué fue lo más difícil que vivió?

“Primero, consolidarme tras la lesión de Nery Pumpido que había llegado como el titular, y después tuve un Mundial soñado, cuando atajé los penaltis ante Yugoslavia e Italia. El hecho de haber perdido el partido inicial con Camerún nos dejó sin margen de error. Empecé a darle forma a lo que soñé toda mi vida que era jugar una Copa del Mundo y ser protagonista”.

¿Era verdad que usted se orinaba en la cancha como cábala antes de los penatis?

“Simplemente me daban ganas y lo hacía por necesidad. No podía dejar la cancha para ir al baño, entonces lo tenía que hacer en algún lado y lo hacía dentro del campo de juego”.

¿Por qué no pudo atajar el penalti de la final frente a Alemania?

“Sabía que podía patear a ese lado, pero creí que el balón iba a venir del medio hacía arriba y no rastrero como cobró Andreas Brehme. Por eso arranqué encorvado y no me dio tiempo de cambiar la dirección hacia abajo, lo que no me permitió llegar a la pelota”