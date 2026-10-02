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Colombia no para cabeza en los amistosos en 2026, ¿cuántos ha perdido desde que Néstor Lorenzo la dirige?

El seleccionado colombiano cayó 1-0 con Paraguay en Nueva Jersey, Estados Unidos.

  • El futbolista Yáser Asprilla fue uno de los jugadores que mejor rendimiento mostró contra la Selección de Paraguay. Foto: Getty
    El futbolista Yáser Asprilla fue uno de los jugadores que mejor rendimiento mostró contra la Selección de Paraguay. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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De los 24 partidos amistosos que ha jugado la Selección Colombia desde que la dirige Néstor Lorenzo, el equipo criollo solo perdió tres. El viernes, en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, donde inició la era del técnico argentino al frente del equipo nacional el 24 de septiembre de 2022 contra Guatemala, La Tricolor cayó 1-0 contra Paraguay.

El gol que marcó el delantero paraguayo Hugo Benítez cuando iban 56 minutos del segundo encuentro amistoso de Colombia después del Mundial de Norteamérica, representó la tercera caída en un juego no oficial para el seleccionado nacional desde que empezó la era Lorenzo, que tuvo un invicto de 28 partidos (22 victorias y 6 empates), entre 2022 y el 14 de julio de 2024, cuando perdieron la final de la Copa América de Estados Unidos con Argentina.

¿Cuáles fueron los partidos amistosos que perdió Colombia?

El proceso de Lorenzo al frente de Colombia ya cumplió cuatro años. Entre septiembre del 2022 y marzo del 2026, el cuadro criollo no perdió ningún encuentro amistoso. Sin embargo, el año del Mundial de Norteamérica no ha sido fácil para el equipo cafetero.

No solo porque en el Mundial apuntaba a llegar a cuartos de final e igualar su mejor presentación en la historia del torneo –en Brasil 2014 accedió a esa instancia–; ni tampoco porque James Rodríguez, su capitán durante muchos años, decidió dar un paso al costado después de la participación en el torneo.

El 2026 ha sido difícil para Colombia porque no ha logrado encontrar el rendimiento que, en algún momento, lo metió en la baraja de favoritos para ganar la Copa del Mundo que se jugó en el verano boreal que pasó. La derrota contra Croacia, en el amistoso que se disputó el 26 de marzo, dejó eso en evidencia. Aquel día, los colombianos cayeron 2-1.

Entre tanto, tres días después, la Selección se enfrentó contra el equipo nacional de Francia –que tenía a figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Démbelé en el banco de suplentes–, y perdió 1-3. En aquel encuentro, James Rodríguez dejó muchas dudas por su rendimiento y, además, salió deshidratado: tuvo que ser hospitalizado días después.

¿Cómo quedó el partido amistoso entre Colombia y Paraguay en Nueva Jersey?
La Selección Paraguay se impuso 1-0 sobre Colombia con anotación de Hugo Benítez a los 56 minutos de juego.
¿Cuántos partidos amistosos ha perdido la Selección Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo?
De un total de 24 partidos amistosos disputados, la Selección Colombia únicamente ha perdido 3 encuentros.
¿Cuáles han sido los tres equipos que derrotaron a Colombia en amistosos durante la era Lorenzo?
Las únicas tres caídas en juegos no oficiales fueron ante Croacia (1-2), Francia (1-3) y Paraguay (0-1), todas ocurridas en el año 2026.

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