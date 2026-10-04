¿Habrá sorpresas ante Perú? Los 5 jugadores de la Selección Colombia que esperan su oportunidad con Néstor Lorenzo

De los 26 jugadores que convocó Néstor Lorenzo para la gira de partidos amistosos en la fecha Fifa en Estados Unidos, solo cinco aún no han tenido la oportunidad de actuar tras los duelos con México (1-1) y Paraguay (derrota 1-0). Se trata del arquero Kevin Mier, el zaguero central Roger Caicedo, los mediocampistas Daniel Arcila y Juan Manuel Rengifo, y el delantero Óscar Perea. Los demás futbolistas, algunos con escasos minutos, ya participaron en los juegos. Siete de los integrantes del plantel que ya se encuentra instalado en Miami desde el sábado para el duelo de este martes (6:45 p.m.) contra Perú fueron titulares en ambos compromisos: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Álvaro Angulo, Richard Ríos, Jhon Arias y Luis Javier Suárez. Es la base que viene del Mundial de 2026 y de la que también hace parte Daniel Muñoz, suplente ante los guaraníes por el cambio de módulo táctico que implementó el cuerpo técnico. La pregunta que se hacen los hinchas es si Lorenzo, por tratarse de otro partido de fogueo, ¿seguirá ensayando variantes y les dará el chance de mostrar su talento a los cinco que no han tenido minutos en cancha? Lea aquí: “Hay cosas para destacar, aunque el equipo no jugó bien”: Néstor Lorenzo pide paciencia con la Selección Si busca soluciones a la falta de creación y más presencia ofensiva, hay dos jugadores que piden pista por su buen presente con Atlético Nacional y León de México que, acompañados de los veteranos, podrían dar la sorpresa: Juan Manuel Rengifo y Daniel Arcila.

Óscar Perea, Kevin Mier y Roger Caicedo, jugadores jóvenes de la Selección Colombia. FOTO CORTESIA FCF

En relación con Rengifo, el más parecido en juego a lo que hacían James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes renunciaron al conjunto patrio, Lorenzo manifestó en la rueda de prensa que es un buen jugador que está iniciando con la Selección: “Asprilla esperó mucho tiempo para debutar y bueno, son procesos, estamos en construcción siempre. Yaser me parece que no tomó siempre la mejor decisión, pero me gustó que intervino, que se desordenó, que buscó espacios, que generó”. Como dicen los hinchas, el estratega argentino tiene la “nevera llena” y solo con buenas decisiones en la elección, respaldadas por mejores desempeños de los deportistas en la cancha, podrá acertar. También le interesa: “Esta Selección no juega a nada”: Durísima crítica de técnicos antioqueños al nuevo proceso de Lorenzo Lo cierto es que Colombia necesita mostrar una mejor cara, estar cerca de su estilo de juego, con un fútbol más fluido y creativo, e individualidades que se atrevan a abrir la cancha, lanzar balones a los costados, romper con diagonales y atreverse a rematar de media distancia para romper defensas cerradas como sucedió contra los guaraníes. “No soportar todo el juego en defensa”, como lo manifestó el analista Juan José Peláez.

Lo que piensan los protagonistas

A Jhon Arias le quedó una sensación agridulce tras el último partido: “Creo que hicimos un buen juego, pero al final nos vamos derrotados. A mi parecer, jugamos mejor que contra México; en líneas generales fuimos un equipo más consistente. Sin embargo, al final el fútbol se trata de resultados y nos vamos derrotados, algo que claramente no estaba en los planes. Pero bueno, hace parte del proceso: toca corregir los errores y seguir creciendo”. El lateral Samuel Velásquez recordó que la Selección está en un nuevo proceso con muchos jóvenes: “Estos partidos se utilizan para eso: para probar nuevos esquemas, ver nuevos jugadores, cómo se entiende uno con el otro y la química que pueden tener por banda o por dentro”. Siga leyendo: Colombia cambia nombres y sistema, pero no encuentra fútbol y cae 1-0 ante Paraguay Finalmente, el delantero Luis Javier Suárez, al ser consultado por la poca llegada al arco rival, manifestó que eso es normal contra este tipo de equipos que plantean un 4-4-2 muy cerrado y dejan poco espacio: “Colombia tuvo paciencia, tocó, buscó por fuera e intentó por dentro; por ahí fue donde generamos un poco más de ocasiones. Hay que buscar esa consistencia durante todo el partido para generar más opciones y, cuando las tengamos, meterlas”. Lo importante es que la tercera salida de la Selección en el nuevo ciclo deje una imagen positiva y tranquilizadora, algo que no sucedió ante México y Paraguay. Bloque de preguntas y respuestas...