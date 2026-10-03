“Esta Selección no juega a nada”: Durísima crítica de técnicos antioqueños al nuevo proceso de Lorenzo

El empate con México (1-1) y la derrota (1-0) ante Paraguay en el comienzo del nuevo ciclo de la Selección Colombia, más allá de los resultados, tienen preocupada a la afición por las formas y el desempeño del equipo en la cancha, especialmente por la falta de generación de juego y de presencia ofensiva.

Si bien el seleccionador nacional Néstor Lorenzo ha utilizado jugadores jóvenes en procura de la renovación —la que tanto se pedía—, existe una base del proceso pasado con la que, se supone, ya había un camino recorrido. Se espera que el próximo martes frente a Perú (6:45 p.m.) en Miami, la actuación despeje las dudas que se han suscitado.

Por tratarse de un encuentro de fogueo en el que se puede experimentar, seguramente Lorenzo echará mano de otras alternativas que tiene entre los 26 jugadores convocados para ofrecer un mejor fútbol y brindar un poco de tranquilidad a los hinchas. Talentos para resolver tiene, la clave será elegir bien.

Lorenzo ya no tiene a James Rodríguez ni a Juan Fernando Quintero, quienes renunciaron a la Selección, así que el estratega argentino enfrenta un reto. Y es que, a diferencia de cuando se estrenó con Colombia en el anterior período —al comenzar goleó 4-1 a Guatemala el 24 de septiembre de 2022 en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey—, esta vez el resultado fue adverso en el mismo escenario deportivo.

Lea aquí: Colombia cambia nombres y sistema, pero no encuentra fútbol y cae 1-0 ante Paraguay

De los 24 amistosos que ha jugado la Selección desde que la dirige Lorenzo, solo ha perdido tres, todos en este 2026: el viernes ante Paraguay (1-0), con Croacia (1-2) el 26 de marzo y ante Francia (1-3) tres días después, en un duelo donde los galos tenían en el banco de suplentes a Mbappé, Olise y Dembélé. Inclusive, el equipo tuvo un invicto de 28 partidos (22 victorias y 6 empates) entre 2022 y el 14 de julio de 2024, cuando perdió la final de la Copa América con Argentina.

A pesar de reconocer que el equipo no jugó bien, Lorenzo destacó la intención de probar un nuevo esquema táctico en medio de un proceso de construcción y renovación. “Hacía rato teníamos ganas de probar otro sistema y vimos la oportunidad. Pero nos costó aceitar las salidas, nos dejamos presionar y cometimos muchos errores”, dijo el entrenador, al agregar que “también hubo cosas para destacar”.