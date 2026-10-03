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“Esta Selección no juega a nada”: Durísima crítica de técnicos antioqueños al nuevo proceso de Lorenzo

Tras el empate con México y la derrota con Paraguay, el desempeño de la Selección Colombia no convence. ¿Cuándo vuelve a jugar?

  • Jhon Arias, quien disputa el balón con Diego Gómez de Paraguay, actuó como creativo de Colombia. FOTO GETTY
    Jhon Arias, quien disputa el balón con Diego Gómez de Paraguay, actuó como creativo de Colombia. FOTO GETTY
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 57 minutos
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El empate con México (1-1) y la derrota (1-0) ante Paraguay en el comienzo del nuevo ciclo de la Selección Colombia, más allá de los resultados, tienen preocupada a la afición por las formas y el desempeño del equipo en la cancha, especialmente por la falta de generación de juego y de presencia ofensiva.

Si bien el seleccionador nacional Néstor Lorenzo ha utilizado jugadores jóvenes en procura de la renovación —la que tanto se pedía—, existe una base del proceso pasado con la que, se supone, ya había un camino recorrido. Se espera que el próximo martes frente a Perú (6:45 p.m.) en Miami, la actuación despeje las dudas que se han suscitado.

Por tratarse de un encuentro de fogueo en el que se puede experimentar, seguramente Lorenzo echará mano de otras alternativas que tiene entre los 26 jugadores convocados para ofrecer un mejor fútbol y brindar un poco de tranquilidad a los hinchas. Talentos para resolver tiene, la clave será elegir bien.

Lorenzo ya no tiene a James Rodríguez ni a Juan Fernando Quintero, quienes renunciaron a la Selección, así que el estratega argentino enfrenta un reto. Y es que, a diferencia de cuando se estrenó con Colombia en el anterior período —al comenzar goleó 4-1 a Guatemala el 24 de septiembre de 2022 en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey—, esta vez el resultado fue adverso en el mismo escenario deportivo.

Lea aquí: Colombia cambia nombres y sistema, pero no encuentra fútbol y cae 1-0 ante Paraguay

De los 24 amistosos que ha jugado la Selección desde que la dirige Lorenzo, solo ha perdido tres, todos en este 2026: el viernes ante Paraguay (1-0), con Croacia (1-2) el 26 de marzo y ante Francia (1-3) tres días después, en un duelo donde los galos tenían en el banco de suplentes a Mbappé, Olise y Dembélé. Inclusive, el equipo tuvo un invicto de 28 partidos (22 victorias y 6 empates) entre 2022 y el 14 de julio de 2024, cuando perdió la final de la Copa América con Argentina.

A pesar de reconocer que el equipo no jugó bien, Lorenzo destacó la intención de probar un nuevo esquema táctico en medio de un proceso de construcción y renovación. “Hacía rato teníamos ganas de probar otro sistema y vimos la oportunidad. Pero nos costó aceitar las salidas, nos dejamos presionar y cometimos muchos errores”, dijo el entrenador, al agregar que “también hubo cosas para destacar”.

Lo que se debe corregir

El entrenador antioqueño Nelson Gallego se mostró “muy preocupado porque la Selección Colombia no juega a nada”. Y añade que no le importa el marcador, que puede perder 8-0 o 10-0, “siempre y cuando se vea una idea clara de juego y futbolistas que se complementen”.

Según este formador de talentos, “seguimos en las mismas y no cambiamos nada en relación con el Mundial”.

Gallego criticó el hecho de que Colombia todo el tiempo juega hacia atrás, pasándole el balón a los defensas centrales una y otra vez: “Si esa es la propuesta, me parece una muy mala manera de jugar. Lo que buscamos es una mejoría y un fútbol moderno, pero no somos capaces ni de intentarlo. Creo que el técnico es quien debe marcar la pauta en los entrenamientos y exigirle al equipo que no le dé tantas vueltas a los centrales, que juegue hacia adelante y pise el área rival”.

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No entiende cómo ante Paraguay el conjunto Tricolor solo hizo uno o dos remates al arco y, reiteró, “eso no puede ser, tenemos que generar mucha más llegada, y para lograrlo hay que entrenar y convencer a los futbolistas”.

“Se jugó mejor que contra México”

Por su parte, el analista y entrenador Juan José Peláez confesó que el primer partido no le gustó, porque le pareció que la Selección Colombia estuvo muy maniatada, aunque no contaba con todos los jugadores que venían actuando. Según él, México se vio muy superior: “En muchos pasajes, con y sin la pelota, a Colombia la ahogaron: no le dejaron tener mucho el balón y el equipo hizo poca presión. El segundo partido frente a Paraguay me parece que fue mejor, porque el equipo compitió de mejor manera, incluso con cambios de módulo, variaciones nominales y presencia de gente joven. Ganó más la posesión, al punto de superarla frente al rival durante gran parte del juego. Además, pudo salir de la presión y atacó por las bandas”.

A pesar de que considera que los amistosos son muy buenos para ensayar —y eso es lo que está haciendo la Selección—, cree que a estas alturas hay que sacar conclusiones claras: “Hay futbolistas que pasaron el examen y otros no”.

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Peláez considera necesario empezar a implementar conceptos para que el grupo tenga una hoja de ruta clara de juego, “algo que nos hizo falta en el Mundial y que también nos ha faltado en la Eliminatoria. La Selección nunca ha tenido esos conceptos consolidados y ahora tampoco se los veo. Hay mucho entusiasmo en los jugadores jóvenes, pero debe existir un plan y una idea futbolística definida con un equipo más agresivo, capaz de jugar por dentro y por fuera. Eso no se puede dejar únicamente a la inspiración individual; Colombia sigue siendo un equipo que se apoya demasiado en la fase defensiva”.

La esperanza de los expertos Gallego y Peláez es que la Selección mejore rápido, pues todos los aficionados están preocupados por el fútbol que está exhibiendo.

Bloque de preguntas y respuestas...

¿Por qué Néstor Lorenzo decidió cambiar el esquema táctico de la Selección Colombia ante Paraguay?
El entrenador optó por probar una línea de tres defensores aprovechando que tanto los laterales como los zagueros centrales de la convocatoria están acostumbrados a jugar bajo ese sistema en sus respectivos clubes.
¿Cuáles fueron los principales errores tácticos de Colombia en los partidos de fecha FIFA en Estados Unidos?
Los mayores problemas radicaron en la falta de precisión al salir jugando desde el fondo, la incapacidad para superar la presión alta del rival y la pérdida de balones en zonas comprometidas, sumado a fallas de entrega en el último tercio del campo.
¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de la Selección Colombia?
El equipo cafetero cerrará su participación en la fecha FIFA el próximo martes a las 6:45 p.m. (hora de Colombia) enfrentando a Perú en Miami, Florida.

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