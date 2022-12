El seleccionado “manito” le ganó 2-1 a Arabia Saudita en esta jornada, pero finalmente tuvo que resignarse c on la tercera casilla de la tabla, que los deja por fuera del Mundial.

Finaliza el primer tiempo entre México y Polonia. El equipo manito ha sido superior a su rival, pero no ha logrado descifrar el camino hacia el gol.

Minuto 30 : en media hora de juego aún no se mueve el marcador en ninguno de los dos partidos.

Minuto 20: todavía no hay un claro en el encuentro entre Argentina y Polonia. Entre tanto, México tiene la balanza inclinada a su favor en el duelo frente a Arabia Saudita.

La entrada en el lateral derecho de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel y de Cristián Romero en el centro de la zaga por Lisandro Martínez, junto a la inclusión de Enzo Fernández en el mediocampo y Julián Álvarez en ataque, son las novedades de Lionel Scaloni para la cita ante Polonia con la clasificación para octavos de final en juego.

El preparador de la albiceleste vuelve a agitar su once. Si tras la primera jornada efectuó cinco cambios, en el choque contra el cuadro Polaco ha realizado cuatro. Entre ellos Enzo Fernández, clave en la victoria contra México, y el atacante del Manchester City, el joven Julián Álvarez que traslada al banquillo a Lautaro Martínez.

Polonia, por su parte, solo ha realizado un cambio en relación al choque que supuso la victoria ante Arabia Saudí. Czeslaw Michniewicz deja como suplente a Arkadusz Milik y da entrada a Karol Swiderski como acompañante de Robert Lewandowski.

¿Dónde ver el partido de Argentina vs. Polonia en Colombia?

El partido a disputar en el Estadio 974 de Qatar se podrá ver por la señal exclusiva de DirecTV y su respectiva app DGO. El Colombiano le trae el minuto a minuto con las incidencias del juego.

¿Cómo llegan Argentina y Polonia al partido?

Una lucha por no equivocarse, eso podría definir lo que se vivió entre México y Argentina el pasado sábado; este partido fue muy cerrado desde el inicio para el equipo Azteca que usó una nómina con 5 defensas y sin un delantero centro definido y esto tenía una intención muy clara que era no dejar jugar a Argentina renunciando al ataque y por su parte, Argentina planteo un partido similar al de su debut frente a Arabia Saudita pero no supo ser claro con el balón de los pies, y solamente una genialidad de Messi pudo destrabar el partido para la Albiceleste.

Argentina confía en tener un partido más tranquilo ante Polonia, en el que pueda demostrar su nivel de las eliminatorias y la pasada Copa América, y para eso podría hacer cambios en su 11 inicial que le permitan contar con la posesión del balón en generar más opciones de gol.

Por otro lado, Polonia logro afianzar su juego de ataque frente a una difícil selección de Arabia Saudita y se llevó una victoria por 2-0 que los puso cerca de su clasificación a octavos de final. Esta victoria también tuvo un tono sentimental para los europeos; ya que su goleador y máxima figura histórica, Robert Lewandowski marcó su primer gol en un mundial y esto le dará una motivación extra para enfrentar a la Albiceleste.

Historial de Argentina vs Polonia

Este partido tiene un recuerdo positivo para los argentinos en copas del mundo, ya que su último enfrentamiento en esta competición, fue en 1978 con una victoria de 2-0 para los sudamericanos que les permitió avanzar en la competición y posteriormente llevarse el trofeo.

El historial completo entre ambas selecciones cuenta con 11 partidos; 6 victorias para Argentina y 3 victorias para Polonia y dos empates.