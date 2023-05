No tuvo que esperar mucho tiempo para cumplir ese sueño. En la mañana de este martes, el Poderoso confirmó que Botero será el encargado de reemplazar a David González, quien dejó de estar al frente del equipo desde el lunes, luego de llegar a un acuerdo con la dirigencia para terminar su contrato, como técnico del cuadro escarlata.

Sebastián, que tiene 36 años, será el entrenador interino del Decano en lo que resta de la Liga Betplay-1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores que para El Equipo del Pueblo terminará el 8 de junio, cuando visite a Metropolitanos en Venezuela.

En el interinato al frente del plantel profesional, Botero estará acompañado del equipo de trabajo que tenía en la categoría sub-20. Los exfutbolistas Francisco Nájera y Roberto Carlos Cortés cumplirán labores de asistentes técnicos; mientras que Nicolás Ramírez será el preparador físico.

El nuevo cuerpo técnico del DIM no tendrá una tarea fácil. Es cierto que el Decano aún depende de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares semifinales y que tiene opciones de pasar a los octavos de final de la Libertadores, pero cualquier paso en falso podría poner en riesgo la pretensión de ser protagonistas en los dos torneos que tenía el club desde que empezó el año.

Si Medellín, que tiene 22 puntos en el torneo local, no gana contra Once Caldas el jueves en el Atanasio Girardot (6:00 p.m.), la posibilidad de entrar a los ocho se alejaría, quedaría dependiendo de los resultados de otros equipos. Aunque el reto de estar al frente del plantel profesional no será fácil, Botero tiene la preparación y experiencia suficiente para cumplir un buen papel.