Mientras en el PSG vuelven a sonreír al ver a su superestrella Kylian Mbappé jugar como titular y anotar goles, en el Real Madrid se mantiene la expectativa por el posible fichaje del jugador, más allá de que algunos medios aseguran que no llegaría al elenco merengue.

Acostumbrado a fichar a grandes jugadores del momento, el Madrid, según El Chiringuito, perdería la partida para fichar al deportista.

“El Madrid no fichará a Mbappé antes del viernes a las 12:00 de la noche. Mbappé no jugará en el Real Madrid la temporada que viene”, aseguró Josep Pedrerol, director de El Chiringuito.

“El Madrid no ha negociado con el PSG, ni va a negociar”, señaló Pedrerol. “Madridistas, no llegará ni se va a fichar antes del viernes a las 12:00 de la noche. No habrá ninguna oferta, ninguna”, agregó.