Samuel Martínez, entre los llamados a figurar en el futuro del fútbol; conozca a los mejores sub-18 a nivel mundial

El título que obtuvo la selección Colombia sub-17 el pasado 19 de abril, hizo que el precio de los jugadores que integraron este plantel que dirige Freddy Hurtado se disparó. La gran figura del equipo que jugará el Mundial de la categoría a partir del 17 de noviembre en Catar es el canterano de Atlético Nacional, Samuel Martínez. El futbolista tulueño de 17 años fue vendido al Liverpool Football Club de Inglaterra, equipo donde brilló hace poco Luis Fernando Díaz, quien le abrió la puerta a los criollos en Anfield. El pase de Martínez a los Reds de Merseyside se cerró en una cifra mayor a un millón de dólares, aunque su valor está en un crecimiento constante. A pesar de que aún no entrena en las instalaciones del club inglés, Samuel ya está apuntado como una de las mayores promesas del fútbol de élite de cara al futuro. Es el jugador colombiano menor de 18 años con mayor valor (1,5 millones de euros) y está en carpeta de varios clubes en caso tal de que no salga bien la aventura en Liverpool, la cual seguramente empezará con unos partidos con el sub-18 o sub-21 del Liverpool. Además de Martínez, los jugadores menores de 18 años en la élite están teniendo ya grandes apariciones. Algunos ya son titulares en equipos de la Premier League, otros se ganaron un puesto en su equipo nacional y hay unos más que no han tenido contacto con el fútbol profesional, pero que generan una expectativa enorme por su destacado paso por las divisiones menores de los mejores clubes del planeta.

Sin cédula pero costosos

Max Dowman es el jugador menor de 18 años con el valor más alto del mundo. La joven promesa del Arsenal fue parte importante del equipo como relevo en la temporada en que los Gunners volvieron a ser campeones de Inglaterra (2025/26). El jugador de 16 años lleva 16 partidos, 3 goles y 1 asistencia en el actual subcampeón de Europa. Su valor es de 50 millones de euros según Transfermarkt. Con 18 años cumplidos hace 2 días (14 de octubre), el mexicano Gilberto Mora se incluye en este listado como el enganche o volante creativo más costoso de 18 años o menos. El manito que le anotó a la selección Colombia el pasado 26 de septiembre tiene un precio de 25 millones de euros para quien se lo quiera llevar de los Xolos de Tijuana. Su debut se dio a los 15 años de la mano de Juan Carlos Osorio el 18 de agosto de 2024 contra el Santos Laguna. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Brian Madjo es un delantero británico de ascendencia neerlandesa que juega para el Aston Villa. Con 17 años de edad, su juego hace recordar al típico 9 potente de área como Romelu Lukaku. Su valor en el mercado es de 22 millones de euros. El Bayer Leverkusen se especializó en formar talentos durante los últimos años, teniendo ahora en Kennet Eichborn a su nueva joya. Este volante pívot de 17 años tiene una combinación de buena técnica con un correcto juego físico, lo que hace que cueste 20 millones de euros. Otros jugadores como Wael Mohya del Borussia Mönchengladbach (17 M€), Jeremy Monga de Swansea (15 M€), Believe Munongo de Metz (10 M€), Cavan Sullivan del Philadelphia (10 M€), Jorge Domínguez del Atlético (8 M€), Mezian Mesloub de Lens (8 M€) y Marli Salmon (8 M€), completan el top-10.

Holmes Zamorano, posible central tricolor

El futbolista de 17 años del Girona de España, Holmes Zamorano, está destacándose en esta temporada de la segunda división del fútbol ibérico en el mismo equipo donde también le está yendo bien a Yáser Asprilla. Holmes es hijo de colombianos, pero nació y se crió en España. Tiene la formación del fútbol campeón del mundo, siendo un central muy aguerrido, pero que está más que familiarizado con la pelota, características que le dan un salto de calidad en comparación con otros zagueros. Ha jugado 7 de 9 partidos posibles esta temporada con el Girona, manteniendo una media de puntuación superior al 7, y anotando un gol con una de sus especialidades, el juego aéreo. Zamorano tiene un valor de 5 millones de euros, ya tiene proceso con selecciones juveniles de España, pero podría jugar para Colombia. Lea también: Video | Kevin Andrade se reportó con gol en el fútbol de Rusia; el jugador quiere seguir en la selección Colombia Bloques de preguntas y respuestas: