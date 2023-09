“Fue un partido muy difícil en el que gracias a Dios lo supimos resolver. El juego pudo haber quedado 0-0, pero se logró el triunfo y empezamos bien que era lo más importante en este inicio de la Eliminatoria. Que me salieran los cambios fue casualidad”, dijo el técnico argentino recién terminó el partido.

Mientras que en la rueda de prensa dijo que le gustó la paciencia, el atrevimiento y el coraje que mostró la Selección. “Gracias a Dios se dio temprano el gol en el segundo tiempo y mantuvimos la posesión y el dominio, el primer tiempo Venezuela hizo un buen planteo y nos cerró los caminos y nos complicó un poco”.

Lorenzo agregó que desde que empezó su proceso la Selección ha tenido gol. “En los nueve partidos hemos marcado bastante, creo que solo en uno no marcamos, pero tenemos muchas variantes, hay que consolidarlas y el equipo está en formación. Hay muchos muchachos que jugaron su primer partido oficial de Eliminatoria y eso también se tradujo en imprecisiones , otro que cambiaron de clubes hace poco y no tienen minutos, todo eso influyó y yo sabía que iba ser así. Fue el nervio de los debuts de tantos jugadores y no es fácil”.