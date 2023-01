La Selección Colombia sub-20 tuvo una buena presentación ante Brasil este miércoles, pese a no conseguir la victoria fue claro dominador del juego y tuvo las opciones más claras del encuentro que terminó 1-1.

Al minuto 40 del primer tiempo tuvo una jugada clara de frente al arco para solo empujarla, pero esta se fue por encima, pues no le supo entrar con la superficie adecuada al esférico, que se fue rebeldemente por encima del travesaño.

Tras el error del delantero, las críticas multitudinarias no se hicieron esperar; pese a que su rendimiento no fue malo, quedó en la retina de los colombianos aquella acción clara que no pudo concretar el (2-0) parcial.