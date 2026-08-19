Águilas empató contra Llaneros en un partido lleno de polémica; vea aquí los goles

Después de 10 días volvió el fútbol profesional colombiano. El primer partido de la Liga Betplay después del terremoto del pasado 10 de agosto, Águilas Doradas recibió a Llaneros en el estadio Cincuentenario de Medellín en un partido entre rivales directos en la mitad de la tabla.

Cabe destacar que, para ingresar al partido como espectador, el conjunto dorado no cobró una entrada tradicional usando boletería, sino que cada persona que llegó con una donación para la ayuda humanitaria de los damnificados por el sismo en Colombia podría ingresar al estadio.

El partido empezó de forma frenética, con una notoria ventaja para Llaneros desde la parte física, mientras que desde lo técnico se impuso Águilas, equipo que comandó en la mitad del campo Andrés Ricaurte. Después de una disputada primera hora, sucedió algo inédito en el fútbol colombiano.

Al minuto 32, el árbitro Álvaro Meléndez usó por primera vez en Colombia el cambio de identidad en una tarjeta amarilla por intervención del VAR. Le cambió la amarilla a Juan Castilla y se la puso a Francisco Meza. Después, al 38’, el mismo Meza cometió un penal que malogró Anthony Vásquez. El delantero de Águilas le pegó a la escuadra izquierda del pórtico de Juan Loaiza.