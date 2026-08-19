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Águilas empató contra Llaneros en un partido lleno de polémica; vea aquí los goles

En el estadio Cincuentenario, Águilas Doradas no pudo ganar en la vuelta de la Liga Betplay.

  • Águilas se mantiene invicto en el campeonato. FOTO: Camilo Suárez
    Águilas se mantiene invicto en el campeonato. FOTO: Camilo Suárez
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 55 minutos
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Después de 10 días volvió el fútbol profesional colombiano. El primer partido de la Liga Betplay después del terremoto del pasado 10 de agosto, Águilas Doradas recibió a Llaneros en el estadio Cincuentenario de Medellín en un partido entre rivales directos en la mitad de la tabla.

Cabe destacar que, para ingresar al partido como espectador, el conjunto dorado no cobró una entrada tradicional usando boletería, sino que cada persona que llegó con una donación para la ayuda humanitaria de los damnificados por el sismo en Colombia podría ingresar al estadio.

El partido empezó de forma frenética, con una notoria ventaja para Llaneros desde la parte física, mientras que desde lo técnico se impuso Águilas, equipo que comandó en la mitad del campo Andrés Ricaurte. Después de una disputada primera hora, sucedió algo inédito en el fútbol colombiano.

Al minuto 32, el árbitro Álvaro Meléndez usó por primera vez en Colombia el cambio de identidad en una tarjeta amarilla por intervención del VAR. Le cambió la amarilla a Juan Castilla y se la puso a Francisco Meza. Después, al 38’, el mismo Meza cometió un penal que malogró Anthony Vásquez. El delantero de Águilas le pegó a la escuadra izquierda del pórtico de Juan Loaiza.

Finalizando la primera etapa, el VAR volvió a ser protagonista al intervenir en el gol de Joel Contreras, que en un inicio se anuló por fuera de lugar, pero se demostró que estaba habilitado.

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Cuando todo parecía que Llaneros se llevaba el triunfo de la Eterna Primavera, cuando el VAR llamó nuevamente a Meléndez por una falta sobre Ricaurte. Segundo penal para Águilas, pateó Ricardo “Caballo” Márquez y sentenció el 1-1 final. Los dirigidos por Flavio Robatto quedaron en la sexta posición con 7 puntos.

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¿Cuándo volvió el fútbol profesional colombiano después del terremoto?
El fútbol profesional colombiano regresó 10 días después del terremoto del 10 de agosto, con el partido entre Águilas Doradas y Llaneros por la Liga BetPlay.
¿Qué resultado tuvo Águilas Doradas vs. Llaneros?
Águilas Doradas y Llaneros empataron 1-1. Joel Contreras adelantó a Llaneros y Ricardo “Caballo” Márquez igualó para Águilas Doradas mediante un penal en los minutos finales.
¿Quién marcó el penal del empate entre Águilas Doradas y Llaneros?
El empate 1-1 fue conseguido por Ricardo “Caballo” Márquez, quien convirtió el segundo penal señalado a favor de Águilas Doradas.

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