“Me dan ganas de jugar, hermano”: René Higuita se emocionó en Nacional tras escuchar la arenga de James

“Chicos, es una linda chance hoy. Vamos a no dejarla pasar”, comenzó diciendo James, quien hizo énfasis en la importancia de asumir el compromiso colectivo y aprovechar la oportunidad que tenían por delante ante el conjunto barranquillero.

La experiencia y el liderazgo de James Rodríguez comienzan a hacerse sentir en Atlético Nacional. Antes del triunfo 3-1 frente a Junior, el mediocampista protagonizó una emotiva arenga en el vestuario, en la que invitó a sus compañeros a dejarlo todo en la cancha, a creer en sus capacidades y, sobre todo, a entender que el esfuerzo individual debía estar al servicio del equipo. Sus palabras también motivaron a René Higuita, quien, visiblemente emocionado, se sumó al mensaje con una intervención que exaltó la calidad futbolística del plantel.

“Miren el que ustedes tienen ahí al lado. Mírense. Todos son buenos, pero mátese por él y corra por él, porque aquí tenemos que ir juntos y no vamos a pasar esta chance hoy”, expresó el creativo, en un mensaje cargado de motivación, solidaridad y sentido de pertenencia.

El excapitán de la Selección Colombia también transmitió confianza y optimismo, convencido de que el equipo tenía los argumentos necesarios para conseguir la victoria. “Y hoy vamos a ganar bien, muchachos. Éxitos para todos y vamos a darle con todo”, manifestó, antes de cerrar con una frase que reflejó su determinación: “Hoy salimos ganadores”.

La intervención terminó con el tradicional grito de guerra del conjunto verdolaga: “¡Uno, dos, tres! ¡Nacional, Nacional, Nacional!”, en medio de un ambiente de entusiasmo y compromiso entre los futbolistas.

Pero la motivación no terminó con las palabras de James. René Higuita, una de las máximas leyendas del club, tomó la palabra y, mientras aplaudía, dejó ver la emoción que le generaba compartir ese momento con futbolistas de la talla del mediocampista cucuteño y Edwin Cardona.

“Yo veo a James Rodríguez y me dan ganas de jugar, hermano; veo a Edwin Cardona y me dan ganas de tocar ese cuero (balón). Uno ve a estos manes y es para llegar allá y tocarla. Vamos a contagiarnos del buen juego, muchachos”, expresó el histórico arquero, quien destacó el talento de los referentes del equipo y animó al grupo a disfrutar y aprovechar sus condiciones futbolísticas.