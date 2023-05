Reinaldo Rueda responde: explicó por qué puso a James a jugar tan poco en la Selección Colombia

En la más reciente entrevista de James Rodríguez con Wins Sports, el ariete colombiano habló del fallido proceso al Mundial de Qatar y se refirió al técnico Reinaldo Rueda: “Con ninguno (técnico) tuve problemas en la Selección Colombia. Después jugué con Rueda cuatro o cinco partidos. Es con el que menos he jugado en la Selección. Con él no pasó absolutamente nada. Me parecía una persona súper buena gente. No era personal“, afirmó James.