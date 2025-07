“La presión es muy grande y hace que sea complejo realizar procesos. Mi hijo hizo una revisión estadística sobre el tema de la estabilidad de los proyectos, de la convicción de los directivos cuando contratan un cuerpo técnico, y de verdad que no es solamente Colombia, son muchos países en el mundo. Esta profesión es la más insalubre del mundo. Hoy, las redes sociales —que son muy positivas en muchos aspectos— han generado que muchos periodistas de trayectoria, de nombre, que se prepararon para analizar el fútbol, sean desplazados por influencers que no tienen esa misma vocación, y ellos terminan teniendo mayor influencia que esos periodistas serios, que se han formado para realizar un rol social importante. Eso ha generado intolerancia y violencia hacia nuestro trabajo, porque los entrenadores necesitamos tiempo, trabajo y tranquilidad para construir o reconstruir un equipo”.

“Yo coloco el ejemplo de esa triste situación que vivimos cuando la tragedia de Chapecoense, por la que no pudimos jugar la final de la Copa Sudamericana. Si no hay rival, no valemos nada. Por eso, al rival hay que respetarlo siempre, y es una lección que aprendí, porque el contrario es el que te hace crecer y mejorar, el que te hace ser mejor competitivamente”.