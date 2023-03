El clásico perdido ante el Barcelona: ¿una herida de muerte para el Real Madrid en su lucha por Laliga?

La derrota en el estadio Santiago Bernabéu, con un Barcelona que retocó su estilo para adaptarse a las circunstancias de bajas importantes como Pedri, Dembélé o Robert Lewandowski, expresó la impotencia de un Real Madrid incapaz de tirar a la portería defendida por Ter Stegen.

El clásico liguero presentaba a Ancelotti la oportunidad de tomarse revancha táctica de Xavi, que mostró más movilidad en sus piezas y manejo de distintos escenarios. Pero la necesidad de un triunfo que resucitase el pulso por LaLiga, no provocó el planteamiento más ofensivo del técnico italiano. Repitió, a costa de tener menos frescura que el rival, el mismo once que ganó entre semana al Liverpool en la Champions, y no dio paso al brasileño Rodrygo en el tridente.

LA INNEGOCIABLE APUESTA POR LA PAREJA KROOS-MODRIC

“Son los mejores centrocampistas del mundo”, aseguró Carlo Ancelotti tras el triunfo ante el Liverpool. El técnico italiano 'morirá' con esa apuesta por dos centrocampistas de leyenda a los que, pese a la edad (33 del alemán y 37 del croata), su presencia en el once en los días grandes sigue siendo innegociable.

Modric venía de jugar todo el partido de la Liga de Campeones, pero 'Carletto' descartó aumentar el músculo juntando a Eduardo Camavinga y Aurélien Tchoumaéni con Toni Kroos, o aumentar la posesión dando entrada a Dani Ceballos. La presencia del croata es indiscutible las noches grandes pese a rebajar su influencia en el juego.