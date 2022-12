En ese proceso, compartió con jugadores como Déiber Caicedo, Brayan Gómez, Juan Martínez y Andrés Perea, que hoy juega en el Orlando City de la MLS de Estados Unidos y era uno de los mejores amigos de Balanta.

“Entre lágrimas te despido hoy, mi Balantica. Aún no puedo creer esto que está sucediendo, siempre te voy a recordar con todo el cariño. Hace 7 años te conocí y aún recuerdo cada momento. Me preguntaste por todo lo de mi vida y me ayudaste a empezar en un proceso en el cual yo no sentía la confianza necesaria”, empieza el mensaje que publicó Perea en sus redes sociales.