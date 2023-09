Esta información fue ratificada por el periodista Carlos Antonio Vélez, quien hace parte del grupo de panelistas de dicho canal: “Nos estrenaremos en eliminatorias esta semana. El @CanalRCN es la primera vez que tiene la oportunidad de ofrecerse como alternativa. Es una misión muy agradable pero dura. Nos enfrentamos a muchos años de una exclusividad que crea hábitos auditivos y costumbres mecánicas, pero lucharemos punto a punto y sin apuro para evitar el estrés, como los recién ascendidos en la Liga”.

Y agregó: “Partido a partido y como la gota, que con el tiempo hace hueco en el cemento, iremos a por todas. En opinión y análisis, que es lo que me corresponde, todos saben cuál es mi oferta.. CERO zalamería o complicidad, visión del juego como lo entiendo, juicio justo, a cada señor cada honor y ningún compromiso q me lleve al maquillaje o al eufemismo. No soy empleado de ningún técnico ni de ningún jugador. Al pan pan y al vino vino”.