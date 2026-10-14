¿Quiénes están detrás de Sencia, la empresa envuelta en polémico manejo de El Campín?

En Bogotá se ha generado polémica por el uso del estadio Nemesio Camacho El Campín debido a las postergaciones que han sufrido algunos partidos de Santa Fe y Millonarios producto de la disponibilidad del escenario y el estado de la grama. La empresa Sencia es la administradora del recinto.

A través de un contrato de Asociación Público-Privada (APP), el 29 de octubre del año 2024, la compañía Sencia S.A.S. asumió la administración, operación y mantenimiento directo del estadio. La iniciativa de esta empresa comenzó a gestarse desde el año 2018 con firmas como Producciones y Eventos 991, Escenarios y Estructuras Deportivas (hoy Concéntrica) y Gecar Ingeniería.

Con su nacimiento formal en el 2024, Sencia pasó a ser la administradora directa del estadio por un tiempo de 29,2 años, según lo firmado con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

La empresa pasó a principios del 2026 a ser parte de Corficolombiana, una filial del Grupo Aval, banco perteneciente a la familia Sarmiento Angulo. Esta adquirió el 51 % de Sencia S.A.S., asumiendo el control mayoritario de la concesión.

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Con este movimiento, Corficolombiana, a través de su filial Corfiinvest S.A.S., asumió el proyecto para la renovación del complejo deportivo que tendrá una inversión privada de aproximadamente $2,4 billones y en donde se espera dejarle a la ciudad un nuevo Campín que pueda albergar entre 50.000 y 60.000 espectadores, equipado con techo retráctil y tecnología moderna.

Las obras de renovación también contemplan una sede para la Orquesta Filarmónica de Bogotá con un auditorio principal para 2.000 personas y una sala menor para 500 espectadores, y una infraestructura con hotel, área comercial, oficinas, zonas deportivas bajo techo, plazas públicas, zonas verdes, ciclorrutas y un parqueadero para cerca de 3.000 vehículos, motos y bicicletas.

Esta empresa tiene como CEO a Mauricio Hoyos Holguín, un administrador de empresas del CESA con estudios en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Su nombramiento como director ejecutivo se dio el 20 de diciembre de 2024; sin embargo, desde el 2018 se desempeñaba como inversionista y miembro de la junta directiva de Sencia.

Hoyos ganó fama gracias a su rol como inversionista o “tiburón” en los programas de televisión Shark Tank Colombia y Shark Tank México. Adicional, tiene otros negocios donde destaca Capital Kairos, una plataforma de inversión de impacto social orientada a conectar capital con empresas emergentes.