¿Cómo se alista el PSG de Luis Enrique para busca su primer gran triplete el sábado en la final de la Champions?

Ninguno logró ganar la Champions. El que más cerca estuvo fue Tuchel, que jugó la final de 2020 contra el Bayern, pero la perdió. Algunos dijeron que fue porque el nivel competitivo interno de Francia no era el más alto y, por tanto, el PSG no tiene con quién medir fuerzas a nivel local.

El entrenador español aseguró que su mayor virtud como líder es rodearse bien. “Creo que he sabido escoger a las personas que me rodean. Por lo general, busco a quienes me mejoran, me sacan de mi zona de confort, que sean exigentes, trabajadores”.