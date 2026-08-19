¿Cómo afecta la presión de los padres el rendimiento y salud emocional de los niños futbolistas?

Obnubilados en que sus hijos serán los Lionel Messi o Cristiano Ronaldo del futuro, algunos padres de familia equivocan el camino en la orientación y acompañamiento que les hacen en su proceso formativo. Solo basta con asistir a un partido del fútbol aficionado de las categorías menores en cualquier ciudad de Colombia, y hasta de Suramérica, para darse cuenta del camino errado que muchos están eligiendo.
La presión psicológica que ejercen algunos papás en los entrenamientos y los partidos hacia sus hijos y compañeros de equipo, contra los rivales e inclusive sobre los árbitros y entrenadores, es fuerte y no miden las consecuencias. En estos casos todo ese afán para que sus hijos sobresalgan se expresa en gritos y discusiones que, a veces, trascienden a las canchas y se convierten en agresiones físicas y verbales que terminan involucrando a los niños y jóvenes.
En un video publicado recientemente por Infobae se ve al árbitro argentino Agustín Celiz que, ante las peleas entre los papás de los jugadores menores que competían en ese momento, tomó una sorpresiva decisión. Suspendió el encuentro y les preguntó a quienes discutían en las tribunas si ya habían terminado la pelea para poder seguir el partido. En su intento para bajarle la tensión al ambiente, buscó a los capitanes de ambos equipos y los amonestó con tarjetas amarillas y dijo en voz alta: “El nene que se vaya expulsado es responsabilidad de la gente de afuera que está gritando mientras los niños juegan. Un grito más de afuera y se van expulsados los dos capitanes”.
Lea aquí: Los papás de hoy “están dañando el fútbol formativo en Antioquia”, dice Yulián Mejía, exfutbolista paisa
El juez, entrevistado luego, aseguró que en estas categorías ese ambiente hostil se ha normalizado. Si bien entiende que en Suramérica el fútbol se vive de una manera apasionada, aseguró que le da “pena ver a un niño que se frustra ante los reclamos que recibe porque ya no empieza a jugar de la mima manera, se pierde del partido. El nene puede tener una habilidad elevada, pero no lo puede demostrar al 100% porque pasan esta cosas”.
El exjugador Yulián Mejía, quien militó en Atlético Nacional y hoy en día orienta una escuela de fútbol en el barrio El Salvador de Medellín, fue contundente en relación con este asunto: “Muchos papás están dañando el fútbol formativo. No dejan que los procesos avancen. Cada uno cree que tienen a Messi, Neymar, Cristiano en la casa. Son niños que les falta mucho aún por mejorar. Los papás deberíamos dejar que los pequeños se divirtieran. En mi caso pasó, yo sentía la libertad de jugar sin que mi papá me estuviera diciendo algo, como pasa ahora”.