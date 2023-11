“Mi opinión es que claramente no hay sanción. Es obvio que la pelota golpeó primero el cuerpo de Tino Livramento. Y luego su codo. Está muy, muy cerca. No veo cómo es un penalti. Llevo mucho tiempo jugando al fútbol y he visto muchos partidos. Creo que si es un penalti el que damos hoy, es malo para el fútbol”, señaló tras el partido Nick Pope, portero de las Urracas.