Está en Europa

En la actualidad, Lorenzo se encuentra en Europa teniendo conversaciones con varios de los referentes del equipo. Entre ellos, Luis Díaz, con quien ya conversó en Inglaterra. Se espera que hable también con Rafael Santos Borré, Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, y otros futbolistas cafeteros que tienen un presente importante en ese continente.

La Selección ya jugó un amistoso contra Arabia Saudita en Murcia, el 5 de junio, antes de que Lorenzo fuera oficializado como seleccionado tricolor y allí estuvo presente Amaranto Perea, uno de sus asistentes técnicos, quien acompañó a Héctor Cárdenas, técnico de la Selección sub-20, que fue el elegido para dirigir ese encuentro que se afrontó con una mayoría de jugadores de jugadores de 25 años o menos y sin las grandes figuras como Luis Díaz.

Así vive y trabaja

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aseguró que Lorenzo es una gran persona y un excelente profesional.

“Es muy tranquilo y siempre está trabajando, como lo hizo al lado del profesor Pekerman en los procesos anteriores”, dijo el directivo.

Jesurún reveló que Lorenzo vive en un hotel en Bogotá, a la espera de definir cuál será su lugar de residencia definitivo y que un día normal de trabajo del entrenador comienza a las 6 de la mañana. Además ya tiene oficina en Bogotá, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, aledaña al estadio El Campín.

Al entrenador argentino se le ve descomplicado, anda de jeans y con saco, siempre de civil y, cuenta Jesurún, que el que aún no pueda reunir al grupo de jugadores, no significa que no esté trabajando.