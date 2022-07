El Deportivo Cali ya no tiene en el banco al venezolano Rafael Dudamel, quien dejó de ser el entrenador de los azucareros, luego del encuentro ante Melgar y tras llegar a un acuerdo con los directivos verdiblancos.

Durante el festejo por el título, Lorenzo mencionó en la transmisión oficial que, “ahora quiero pensar en el miércoles y ya después asumir un reto importante en mi carrera y mi vida”, refiriéndose a la selección Colombia.

“Voy con ilusión y mucha responsabilidad. No he hablado con los jugadores, estaba esperando a hacerme cargo. Ellos me pidieron que llegue a mitad de julio, yo pedí para terminar el campeonato y los octavos de Sudamericana. Ahora estoy enfocado en Melgar, pero planificando en Selección”, destacó.

El duelo de vuelta por la Copa será el de despedida del entrenador que ha hecho con Melgar un gran torneo y lo tiene con vida en el certamen internacional y con altas posibilidades de seguir avanzando.