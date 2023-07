Natalia Gaitán regresa al fútbol colombiano tras 14 años en el exterior y jugará con Santa Fe

El equipo cardenal anunció la llegada de Natalia Gaitán, la defensora que militó en el Valencia de España, había terminado su vinculación con Tigres de México el pasado 21 de junio, tras ser campeona.

Precisamente ese día, la bogotana publicó una emotiva despedida en sus redes sociales.

“Se termina mi aventura con las Amazonas y aunque el tiempo fue corto, me llevo muchas experiencias y aprendizajes de lo vivido. Gracias a todas las personas que hicieron parte de esta etapa en mi vida; a los incomparables por alentarnos hasta el último minuto, a todo el staff por su dedicación y su tiempo, al club por darme la oportunidad de jugar en esta liga y sobre todo a mis compañeras quienes me acompañaron en el día a día y de quienes siempre me voy a acordar con mucho cariño y admiración. Gracias Tigres, gracias Monterrey, gracias México, fue un verdadero placer poder vivir esto con ustedes. Vamos por esa sexta y hasta la próxima!”.