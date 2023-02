“El equipo viene mostrando una actitud competitiva, fuimos verticales en ese partido y esto ya había pasado en la segunda parte del juego con Pereira. Seguramente vamos a mantener eso para el partido con el Huila”, indicó el técnico Paulo Autuori.

El entrenador nuevamente resaltó el nivel de Brahian Palacios y lo calificó como un futbolista osado y valiente.

“Tiene osadía y hay que sacar provecho de eso y de la organización del equipo. Estamos en un proceso para solidificar una manera de jugar que sea frecuente y que los resultados sean producto de eso y no que se consigan de manera circunstancial. Para eso hay que seguir trabajando y progresando”, añadió.

Autuori agregó que todavía no son un conjunto y van camino a eso. “El hecho de ser un equipo es definitivo y nosotros todavía no lo somos, porque hay momentos en que sí, pero otros no. Esa inestabilidad en este proceso es normal, pero vamos a tener cuatro semanas en las que podemos entrenar, porque cuando hay partidos seguidos uno juega y recupera, no entrena. Por eso hay que sacar provecho de ese receso”.

DIM, con mayor urgencia

El caso del DIM es más complicado, porque mientras Nacional le apuesta a su cantera, el rojo armó un equipo con jugadores importantes para pelear la Liga y hasta acá el técnico David González no ha podido encontrar un grupo ganador y, contando el semestre anterior, suma 10 partidos sin victorias.

Sin embargo, el empate en Ecuador en su estreno en la Copa Libertadores no es un mal resultado y puede ser un punto de inflexión para que lleguen las victorias.