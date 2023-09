El técnico de Nacional, William Amaral, fue autocrítico tras la derrota 2-0 con Águilas y reconoció que su equipo no había jugado bien.

“Nosotros no estuvimos bien, no sacamos muchas cosas positivas de ese partido, el equipo no estuvo en el nivel que necesitamos. Era un compromiso para ganarlo y jugar bien, pero no hicimos ni una cosa ni la otra”, manifestó el entrenador.