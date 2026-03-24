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Atlético Nacional no suelta la cima y está a tres puntos de asegurar su clasificación: así va la Liga

El Verde reafirmó su dominio en la Liga con una victoria contundente que lo mantiene como líder sólido del campeonato. El equipo verdolaga sigue marcando el ritmo del torneo y se acerca cada vez más a asegurar su lugar en los playoffs.

  • Nacional es el líder sólido de la Liga. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Nacional es el líder sólido de la Liga. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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La fecha 13 de la Liga BetPlay-1 ya comienza a mover el tablero y deja a Millonarios como uno de los grandes beneficiados tras su contundente victoria, mientras Atlético Nacional se consolida en la cima y Independiente Santa Fe se mantiene en la pelea por la clasificación.

El conjunto embajador firmó una actuación imponente al golear 1-4 a Once Caldas en condición de visitante. Los goles de Beckham Castro, Mackalister Silva, Rodrigo Contreras y Andrés Llinás sellaron una victoria clave que lo mete, por ahora, dentro del grupo de los ocho.

El descuento del equipo blanco llegó por intermedio de Dayro Moreno, con un gol de tiro libre.

Con este resultado, Millonarios alcanza los 20 puntos y se posiciona en zona de clasificación, aunque aún necesita sumar para acercarse al promedio histórico de 30 unidades que suele asegurar un cupo en los cuadrangulares.

Por su parte, Atlético Nacional ratificó su gran momento al vencer 3-0 a Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot.

El partido se inclinó rápidamente a favor del verde tras la expulsión de Joan Castro a los cinco minutos, luego de una fuerte entrada sobre Milton Casco.

A partir de ahí, el equipo antioqueño dominó el juego y encontró los goles a través de Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos y el juvenil Matías Lozano.

Con este triunfo, Nacional llega a 27 puntos y se mantiene como líder único del campeonato, cada vez más cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.

De otro lado, Independiente Santa Fe logró una victoria clave 2-1 frente a Independiente Medellín en El Campín.

Los goles del triunfo fueron obra de Luis Palacios y Helibelton Palacios, en un partido lleno de tensión. El Medellín terminó con nueve jugadores, pero aun así estuvo cerca de igualar el marcador en los minutos finales.

El resultado mantiene con vida al equipo cardenal, que sigue luchando por entrar al grupo de los ocho.

La jornada deja a Nacional como el equipo más sólido del campeonato, mientras Millonarios da un salto clave hacia los ocho y Santa Fe se aferra a la ilusión. La recta final del todos contra todos promete una lucha cerrada por los cupos a los playoffs.

Resultados de la fecha 13

Once Caldas 1-4 Millonarios

Nacional 3-0 Internacional

Alianza 1-0 Deportivo Cali

Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima

Santa Fe 2-1 Medellín

Jaguares 1-1 Águilas Doradas

Deportivo Pereira vs. Cúcuta Deportivo (pendiente)

Junior vs. Atlético Bucaramanga (pendiente)

Fortaleza vs. Deportivo Pasto (pendiente)

América de Cali vs. Llaneros (pendiente)

Así va la tabla de posiciones

1. Atlético Nacional – 27 pts

2. Deportivo Pasto – 24 pts

3. Once Caldas – 23 pts

4. Internacional – 21 pts

5. Millonarios – 20 pts

6. América de Cali – 20 pts

7. Deportes Tolima – 20 pts

8. Atlético Bucaramanga – 19 pts

9. Junior – 19 pts

10.Deportivo Cali – 16 pts

11. Águilas Doradas – 16 pts

12. Llaneros – 15 pts

13. Santa Fe – 15 pts

14. Fortaleza – 14 pts

15. Medellín – 13 pts

16. Jaguares – 11 pts

17. Alianza FC – 11 pts

18. Boyacá Chicó – 8 pts

19. Cúcuta Deportivo – 7 pts

20. Deportivo Pereira – 5 pts

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