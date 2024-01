La búsqueda de un arquero por parte de Nacional no se detiene. En el cuadro verdolaga, que este año no solo competirá en el torneo local, sino que en febrero, frente a un rival que aún está por definirse, buscará entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, saben que sólo con la presencia de “Chipi Chipi” Castillo no es suficiente para asumir esos retos.