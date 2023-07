Sin estadio, sin técnico, con jugadores que se quieren ir y con dos retos mayores a la vuelta de la esquina, el álgido presente de Nacional

La decisión del entrenador tomó por sorpresa a la dirigencia del club , como lo reconoció el mismo presidente Mauricio Navarro: “El profe llegó este miércoles de Brasil y no creíamos que iba a tomar esa determinación, la tomó a las 5:00 de la tarde y nos la comunicó. No hay un paso a seguir claro, porque contábamos con él. Por el momento tendremos como técnicos i nterinos a William Amaral y Caio Mello , y vamos a empezar a analizar el tema”.

La decisión del entrenador se debió a que en el análisis que hizo de la temporada pidió que cinco jugadores no continuaran . Sin embargo, los directivos no podían salir de estos futbolistas de una sola tacada, porque son activos del club. Esa situación, sumada a lo ocurrido en Bogotá, cuando algunos futbolistas le impidieron hacer unos cambios y decidieron otros, terminó por inclinar la balanza para su renuncia.

El riesgo para el interinato de William Amaral y Caio Mello es que Nacional quede eliminado con una pobre presentación ante Racing y América de Cali, en las dos llaves que tiene por delante, porque tendrían mucha presión. Sin embargo, si llegan a clasificar en ambas series, le facilitarán las cosas a los directivos para tomar una decisión con cabeza fría.

¿Por qué no duran los entrenadores?

Desde que Reinaldo Rueda dejó la dirección técnica del equipo, hubo 9 cambios de entrenadores, todos con diferentes propuestas y no han podido encontrar la persona idónea para rescatar el ADN del club, el buen juego que reclama la hinchada. Algunos, como le ocurrió a Autuori en la primera etapa, se fueron por presiones internas. Otros, pese a que los respaldaron como a Juan Manuel Lillo y Jorge Almirón, prefirieron nuevos proyectos. A Juan Carlos Osorio no se le dieron los resultados en su segundo ciclo. A uno de la casa, como Alejandro Restrepo, lo sacaron en el momento menos indicado.

Al técnico Hernán Darío “El Arriero” Herrera le cobraron su cercanía con la hinchada, mientras que a Pedro Sarmiento, supuestamente no tener el ADN del club, algo que quisieron rescatar con el entrenador brasileño, ya que antes de su contratación una fuente importante del equipo dijo: “Todos vamos a estar muy emocionados con la posibilidad de un Nacional que juegue bien y lindo de nuevo”. Por eso, el proyecto era a largo plazo, pero nuevamente se quedó a mitad de camino.

Nacional pasa por uno de sus momentos más difíciles de los últimos años, pero está en manos de los jugadores asumir el liderazgo y, con sus actuaciones frente a Racing y América, ir cambiando el rumbo hacia lo que los hinchas quieren nuevamente, un equipo protagonista con su fútbol en cualquier lugar donde juegue.

8 técnicos y 4 interinatos desde 2017

Juan Manuel Lillo junio-diciembre 2017

Jorge Almirón enero-agosto 2018

Hernan D. Herrera (e) agosto-noviembre de 2018

Paulo Autuori noviembre 2018-mayo 2019

Alejandro Restrepo (e) mayo-junio 2019.

Juan C. Osorio junio 2019-noviembre 2020

Alejandro Restrepo (e) noviembre-diciembre 2020

Alexandre Guimaraes enero-junio 2021

Alejandro Restrepo junio 2021-febrero 2022

Hernán D. Herrera marzo-septiembre 2022

Pedro Sarmiento (e) septiembre-octubre 2022

Paulo Autuori octubre 2022-julio 2023

Fechas y horarios para el duelo con Racing de los octavos de final de la Libertadores

Nacional conoció este jueves las fechas de los partidos de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing, y está a la espera de la posibilidad de jugar en el Atanasio el jueves 3 de agosto, a las 5:00 p.m., el encuentro de ida. El de vuelta, el jueves 10 a la misma hora, será en Argentina. Se supone que para el montaje de los conciertos el estadio debe entregarse 3 días antes. El concierto de Feria de Flores será el 5. Adelantan gestiones para que el Atanasio se pueda entregar tras el duelo, es decir, dos días antes. Barranquilla o Pereira, opciones para el compromiso.

Este sería el primer fichaje verdolaga

El volante uruguayo Maximiliano Cantera confirmó en Radio Sport 890 de Uruguay que solo restan detalles para llegar al Atlético Nacional: “Todavía no quiero adelantar mucho porque faltan detalles. Es algo que me pone muy feliz por el momento y la edad en la que llega. Con todo lo dinámico que he vivido en estos días, no pude indagar mucho aún pero sé que Atlético Nacional es un gigante... Es un fútbol diferente, espero estar a la altura de lo que el equipo pide. Este creo es el gran pase de mi carrera”.