Con la continuidad del cuerpo técnico, la dirigencia se enfoca ahora en fortalecer el plantel para lo que será un semestre clave: la disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores y el nuevo torneo local. Por ello, ya se han iniciado movimientos en el mercado de fichajes.

Entre las prioridades está la negociación para lograr el préstamo del experimentado defensor Stefan Medina, así como avanzar en las conversaciones con el mediocampista Sebastián Pérez, dos jugadores con pasado en el club. Además, se trabaja para cerrar la vinculación del delantero uruguayo Facundo Batista, quien llegaría a reforzar el frente de ataque.

En cuanto a salidas, se espera que Kevin Viveros y Marino Hinestroza continúen sus carreras en otros equipos, ante las atractivas ofertas que han recibido. Hinestroza, tras el partido ante Millonarios, dejó en duda su permanencia y se despidió de la afición con palabras cargadas de emoción:

“Quería darles las gracias a toda la gente, me mostraron mucho cariño a mí y a mi familia. No voy a olvidar todo lo que hicieron por mí. Les pido perdón. Si es así (si se va), me estoy adelantando, pero Dios es el que tiene la última palabra. Si me voy, no quería irme así, sino con otro título”, expresó el extremo.