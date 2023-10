“ Atlético Nacional anuncia que el profesor William Amaral no continuará como director técnico de nuestro equipo profesional masculino. El profesor, Jhon Jairo Bodmer asumirá este cargo a partir de la fecha y hasta el final de la presente temporada ” , dice el comunicado.

El rendimiento de Amaral no fue del todo malo, pero su idea de juego y el no vencer a rivales importantes, y su pobre campaña como visitante (22%) no convencía a la gran mayoría de hinchas.

Amaral dirigió 22 partidos, de los cuales ganó 13, empató 3 y perdió 6, para un rendimiento del 63.6 %. Hay que recordar que dos partidos de su gestión fueron dirigidos por Diego Arias.