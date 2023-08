En medio de protesta arbitral y con ánimo de reconciliación, Nacional viajó Argentina para su duelo con Racing

Entre los viajeros aparecieron Andrés Román, quien tuvo unos minutos de juego en el empate del domingo 1-1 frente al Deportivo Cali , y también el portero Kevin Mier , que se recuperó de la fatiga muscular que padecía. Dos muy buenas noticias para el técnico William Amaral, quien dijo que la igualdad ante el club azucarero no fue un buen resultado.

C on dos novedades en su nómina, Atlético Nacional viajó este lunes a Argentina para el duelo de vuelta de la Copa Libertadores frente a Racing , este jueves desde las 7:00 p.m.

“Nosotros tuvimos más el balón, circulamos bien la pelota, creamos oportunidades para marcar más goles, pero no fue posible. Tenemos una dificultad que viene de tiempo atrás, en el último tercio no conseguimos definir de la mejor forma por varios motivos. No estoy contento con el resultado, para nosotros es malo”, manifestó el entrenador.

De otro lado, el departamento médico del club, confirmó las bajas de Sergio Mosquera, quien tuvo que abandonar el partido ante el elenco azucarero, y la de Dorlan Pabón.