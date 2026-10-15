Las palabras de Amaranto Perea y Agustín Martegani después de la caída del DIM contra Nacional por copa

El partido número 346 entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín dejó afuera al conjunto Poderoso de la Copa Betplay 2026 después de perder 2-3 el Clásico Paisa. Los de Luis Amaranto Perea han sentido la ausencia de Juan Fernando Quintero en la creación del juego, aunque también encontraron en Agustín Marteganí, un jugador de pie fino, buena movilidad y rica técnica en el pase o remate, al jugador emblema del equipo mientras no esté el creativo antioqueño.
Justamente el futbolista argentino que pasó por Boca Juniors, San Lorenzo o la Salernitana de Italia es quien llevó la batuta del DIM en el intento de remontar el compromiso en la segunda mitad, pero el doblete del gaucho no alcanzó. Más allá de lo que hizo Martegani en la última media hora, hubo muy poco para rescatar por parte del Medellín, especialmente desde lo táctico, donde fue ampliamente superado en el primer tiempo.