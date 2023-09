“¿Garantías? He hablado con las jugadoras, pero no voy a desvelar nada. Tengo toda la confianza en las jugadoras, a nivel profesional estamos rodeadas de jugadoras increíbles” , afirmó Tomé en la rueda de prensa de su presentación oficial como sustituta de Jorge Vilda, celebrada en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid).

La seleccionadora nacional femenina fútbol de España , Montse Tomé , subrayó este lunes que “comienza una nueva etapa” en la campeona del mundo tras el anuncio de su primera lista de 23 convocadas para las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones contra Suecia y Suiza, en la que figuran gran parte de las campeonas del mundo, de las que se muestra segura que acudirán a la concentración porque son “profesionales”, aunque no Jenni Hermoso para “protegerla”.

La nueva seleccionadora nacional expresó su confianza en que no habrá veto de las internacionales.

“Confío en que las jugadoras son profesionales, vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión y estar en selección es un privilegio y sé que van a estar con nosotros mañana”, reiteró ante la insistencia en la sala sobre si estaba segura de que las citadas acudirían.

Montse Tomé dijo que están con Jenni Hermoso “en todo”, pero que ha decidido no convocarla para “protegerla” del revuelo mediático y social por el ‘caso Rubiales’. “La manera de ayudarla es estar cerca de ellas y escucharlas. Hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Llevo cinco años trabajando con ella, y contamos con ella”, señaló.

Respecto a los casos de Mapi León y Patri Guijarro fue clara. “Comienza una etapa nueva. Contador a cero, tenemos muchísimas ganas de poder contar con estas jugadoras”, remarcó.

“Llevo cinco años trabajando con estas jugadoras en otro rol y he sentido el respeto de todas ellas y su confianza”, replicó tras ser preguntada sobre la duda de si era la idónea y de si las futbolistas habían pedido que fuese una de las que se marchase.

“Esa noticia no me ha llegado”, sentenció. “Las jugadoras son profesionales y seguro que van a hacer su trabajo y que lo van a hacer bien”, aseveró posteriormente, afirmando que ninguna jugadora le había pedido no ser convocada.