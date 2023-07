¡Ojo! No se quede en fuera de lugar, conozca las novedades de varias reglas del fútbol

“Hay una que habla de cuando hay una persona externa dentro de la cancha y se convierte un gol. Muchas veces antes de que entre el balón, los jugadores desde la raya se ponen a celebrar y los rivales decían que se debía anular el gol porque había invasión de cancha , entonces se aclaró que se debe anular en caso de que cualquiera de las personas que estén por fuera de la cacha intervengan en el juego. Entonces, ya se acabó esa polémica y no hay vacíos”.

Un segundo cambio se refiere a lo del fuera de lugar cuando un defensor de manera, voluntaria o involuntaria, le pasa el balón a un atacante y este queda habilitado. “Ahora aclaran que si es un rechazo que salve una situación de gol en la que el defensor no tiene control de sus movimientos, no puede habilitar al contrario que esté en fuera de lugar”.

También se específica que cuando un jugador cometa un penalti no sea expulsado tan fácilmente. “Siempre que el árbitro vea que el defensor quiso disputar el balón, así sea último hombre, debe rebajar la sanción disciplinaria. En esa acción, por ejemplo, ya no sería roja sino amarilla”, explicó Óscar Alexis.

Así mismo, antes se reglamentaba que cuando no se pudiera identificar a alguna persona del banco de suplentes que cometiera una infracción el que recibía la sanción era el técnico. “Ya aclaran que sí fue un jugador el que comete la infracción y no se puede identificar, no se pueden tomar esa medida”.