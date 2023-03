Con Messi como protagonista, FIFA lanzó la película del Mundial Qatar 2022: dónde y cómo se puede ver

La escena siempre estuvo rodeada de una mística extraña: que fue una retahíla por lo fuerte que le pegaron a Messi en el partido, que era una respuesta a las palabras que dijeron los europeos antes del partido en las que minimizaron a los argentinos, etc.

Pero lo cierto es que, en realidad, todo empezó por algo más sencillo: Lionel no le quiso dar la mano a Weghorst en la entrada al camerino. Por lo menos así se ve en una secuencia de “Written in the Stars”, la película que hizo la Fifa del Mundial que se disputó en oriente medio.