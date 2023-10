Las imágenes rápidamente se hicieron virales, hasta el punto en que la prensa gaucha le consultó a Messi sobre esta situación.

“Me lo comentaron mis compañeros en el vestuario que me habían escupido. No sé quién es el chico este, no lo vi. Tampoco quiero darle importancia, sino que ahora sale en todos lados. Es peor, se hace conocido. Mejor dejarlo así”, señaló contundentemente el astro argentino.