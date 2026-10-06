¡Imperdibles! Los mejores videos sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección de Argentina

El astro del fútbol Lionel Messi será homenajeado este martes en el que será su último partido con la Selección de Argentina, a la que renunció recientemente tras perder la final de la Copa del Mundo de Norteamérica frente a España. Tras vestir la casaca albiceleste durante 21 años, jugó 207 partidos y marcó 125 goles —cifras que nadie más alcanzó con el equipo nacional, como lo reseñó la agencia AFP—, la Pulga recibirá los aplausos de más de 85.000 espectadores que asistirán al partido frente al seleccionado africano de Benín.

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Esta fecha se ha convertido en algo muy especial para los seguidores de Messi en el mundo, pues muchos lo consideran el mejor futbolista de todos los tiempos. No en vano, en redes sociales se han compartido muchos videos que resaltan la grandeza del zurdo rosarino, de 39 años de edad, quien seguirá su carrera futbolística con el Inter Miami, club con el que tiene contrato hasta 2028.

Aquí, algunas piezas hechas por fanáticos, espacios deportivos y patrocinadores, previas al gran evento que comenzará a las 6:00 p.m. hora colombiana.